В Донбассе и Новороссии качество услуг ЖКХ улучшится более чем для 2 млн человек

Это должно произойти благодаря ремонту и восстановлению свыше 500 км инженерных сетей

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСC

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Качество коммунальных услуг более чем для 2 млн человек в Донбассе и Новороссии должно улучшиться в результате ремонта и восстановления более 500 км инженерных сетей. Об этом рассказал гендиректор Фонда развития территорий (ФРТ) Василий Купызин в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации.

"В Донбассе и Новороссии отремонтировано и восстановлено более 500 километров инженерных сетей. За счет федерального бюджета ФНБ (Фонд национального благосостояния - прим. ТАСС) была предоставлена субсидия в размере 40 миллиардов рублей, за счет которой к реализации в 2025 году запланировано 120 объектов, в том числе порядка 350 километров сетей. Планируем, что в результате этих мероприятий улучшится качество коммунальных услуг для более чем 2 миллионов человек", - сказал он.

В этом году ФРТ сосредоточился на содействии стабилизации ситуации с водоснабжением в ДНР, отметил Купызин. "Вопрос находится на особом контроле у руководства страны <...> В настоящее время мы ведем реконструкцию двух критически важных водоводов. Один из них - для обеспечения водоснабжения Донецкой агломерации, второй - Мариуполя", - сказал он.

Кроме того, ФРТ по поручению вице-премьера Марта Хуснуллина разрабатывает комплексные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры в новых регионах с учетом ранее подготовленных единых региональных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Цель фонда - доведение уровня обеспеченности населения новых регионов доступными услугами ЖКХ к 2030 году до среднероссийских показателей, заключил Купызин.

В новость внесена правка (17:30 мск) - передается с корректировкой имени спикера в первом абзаце, верно - Василий, и с корректировкой названия фонда в последнем абзаце, верно - ФРТ.