Главе Рязани внесли представление из-за срыва отопительного сезона

Без отопления остаются жители свыше 200 домов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление главе администрации Рязани в связи со срывом отопительного сезона для жителей свыше 200 домов города. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В связи с ненадлежащей организацией контроля за соблюдением подрядными организациями сроков выполнения работ по капитальному ремонту магистральных трубопроводов города Рязани, повлекших срыв отопительного сезона 2025/2026 годов для ряда жителей города, прокуратура области внесла главе администрации города Рязани представление", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, по предварительным данным, без отопления остаются жители свыше 200 домов.