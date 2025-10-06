На форуме-выставке InRussia ожидаются участники из 70 регионов России

Также планируется визит зарубежных делегаций

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 6 октября. /ТАСС/. Почти 1,5 тыс. участников из 70 регионов России зарегистрировались на Международный форум-выставку InRussia, который пройдет с 9 по 10 октября в многофункциональном выставочном центре "Минводыэкспо". Также планируется визит зарубежных делегаций, сообщил на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставрополья Григорий Мельников.

"Планируем не менее 2 000 участников. На сегодняшний день уже зарегистрировано порядка 1 400 участников официально. В России 89 регионов, из них 70 планируют принять участие. Причем большая часть участников - это промышленные предприятия. <…> Из иностранцев мы планируем поработать с Республикой Беларусь, Исламской Республикой Пакистан, Республикой Мали", - сообщил Мельников.

По его словам, ключевой темой форума-выставки станет содействие инновационному развитию Российской Федерации. "В этом году будут затронутые такие темы, как автоматизация и роботизация производства, федеральные и региональные меры поддержки, промышленное и кадровое обеспечение производства, женское предпринимательство, особые экономические зоны, цифровизация, частные инвестиции и внешняя промышленность. Ключевым событием станет - главная пленарная сессия на тему "Инфраструктура национальных проектов России", - заявил заместитель министра.

Он также отметил, что на выставке будут представлены промышленные предприятия. "Внутри помещения и на уличной экспозиции будут представлены промышленные предприятия из Курганской и Нижегородской областей, Чувашии, ДНР, ЛНР и Запорожья. На улице будут также представлены экспонаты и Кавказские подворья", - добавил спикер.