Активисты из Херсонской области получили от Росмолодежи около 2 млн рублей

Гранты достались шести победителям на реализацию проектов

ГЕНИЧЕСК, 6 октября. /ТАСС/. Молодые активисты из Херсонской области получили шсть грантов от Росмолодежи на общую сумму около 2 млн рублей на форуме "Взгляд в будущее", сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Херсонская молодежь получила гранты Росмолодежи на общую сумму 1,85 млн рублей. Итоги подвели в Геническе на форуме "Взгляд в будущее", организованном по нацпроекту "Моложежь и дети". <...> Поздравляю всех победителей! Херсонская область - территория возможностей, где молодежь создает будущее", - написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнила ТАСС координатор Росмолодежь.Гранты в Херсонской области Олеся Хабарова, всего на участие в конкурсе было подано 28 заявок. Федеральные эксперты в ходе форума отобрали шесть победителей.

По итогам конкурса грант на сумму 78 тыс. рублей получила Наталия Гутник на проект "Марафон мастер-классов "Выбираем творчество". 99 тыс. рублей на реализацию проекта "Передвижная выставка юных художников Херсонщины" получила Евгения Ястреб. 120 тыс. рублей на организацию "Квест-экскурсии по Геническу" получила Дарья Адаева. Проект Алины Кравченко по популяризации семейных ценностей "Семейное творчество" выиграл 370 тыс. рублей, проект Александра Серебрякова "Инструктивный сбор курсантов "Воин" - 380 тыс. рублей, проект Екатерины Правдюк "Школа юнармейца" удостоен гранта на сумму 800 тыс. рублей.

"Мой проект состоит из двух частей: первая - это объездить 14 муниципальных образований Херсонской области для привлечения новых людей в ряды Юнармии, а также проведение форума "Школа юнармейца. Юнармия в действии", где мы отберем 75 лучших молодых людей и обучим их различным дисциплинам в сфере военно-патриотического воспитания", - рассказал ТАСС заместитель регионального руководителя Юнармии по Херсонской области Екатерина Правдюк.