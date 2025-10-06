В Запорожской области 67% sim-карт перерегистрировали на российские паспорта

С 1 ноября операторы связи начинают поэтапно ограничивать работу sim-карт, которые до сих пор привязаны к украинским паспортам

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Жители Запорожской области перерегистрировали на российские паспорта 67% купленных российских sim-карт. Об этом сообщает министерство цифрового развития, массовых коммуникаций и связи региона.

"Многие уже справились с этой задачей. По данным операторов связи, жители Запорожской области переоформили 67% или более 321 тысячи номеров. Однако часть абонентов традиционно откладывает этот вопрос на последний момент, что может создавать в салонах связи очереди и неудобства в первую очередь для них самих", - говорится в сообщении министерства.

Там напомнили, что до конца перерегистрации sim-карт осталось меньше месяца.

"С 1 ноября операторы связи начинают поэтапно ограничивать работу sim-карт, которые до сих пор привязаны к украинским паспортам. Впоследствии такие номера будут заблокированы", - сообщает минцифры Запорожской области.

В ведомстве отметили, что блокировка номеров, не прошедших перерегистрацию - требование действующего законодательства.