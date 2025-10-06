Специальные права на проживание в Молдавии получили более 81 тыс. беженцев с Украины

Еще 3 727 человек с февраля 2022 года получили временный вид на жительство, а 2 650 человек получили разрешение на постоянное проживание

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Более 81 тыс. беженцев с Украины получили специальные права на проживание в Молдавии, сообщает Управление по миграции республики.

Еще 3 727 человек с февраля 2022 года получили временный вид на жительство, а 2 650 человек получили разрешение на постоянное проживание. Кроме того, 4 504 человека попросили молдавское гражданство, 2 649 человек его уже получили, еще 2 889 человек восстановили гражданство этой страны. Также в Молдавии существует отдельная процедура получения убежища. Его запросили 370 человек, из которых 241 уже получили такую защиту.

В марте 2023 года власти Молдавии ввели специальный режим для граждан Украины, который позволяет им находиться на территории страны, работать, получать образование, медицинскую и социальную помощь. Последний раз он продлевался до 1 марта 2026 года.