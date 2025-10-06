В ЛНР изъяли раритетное оружие и боеприпасы из бывшей квартиры сотрудника СБУ

Виталий Ткаченко занимался борьбой с незаконным оборотом антиквариата

Редакция сайта ТАСС

© МВД России/ ТАСС

ЛУГАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудники ГУУР МВД России по ЛНР изъяли три гранаты, более 600 боеприпасов и два образца раритетного оружия из квартиры в Северодонецке, где ранее проживал сотрудник СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"В жилище были найдены три гранаты, детонаторы и свыше 600 различных патронов. Кроме того, в одной из комнат правоохранители обнаружили тайник с двумя раритетными образцами огнестрельного оружия - пистолетом Воеводина 1942 года выпуска и револьвером системы Нагана образца 1895 года, представляющими большую историческую ценность", - говорится в сообщении.

Установлено, что ранее в квартире проживал сотрудник местного отдела СБУ Виталий Ткаченко, который занимался борьбой с незаконным оборотом антиквариата. По имеющейся информации, в 2022 году украинские спецслужбы вывезли из Северодонецка множество предметов, относящихся к культурно-историческому наследию ЛНР.

"Возбуждены уголовные дела по статьям 222 и 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Луганской полицией продолжается работа по выявлению и пресечению незаконного распространения оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов", - добавили в ведомстве.