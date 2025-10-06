Семья из КЧР победила на всероссийском конкурсе "Семья года - 2025"

За звание лучших боролись более 10 тыс. семей со всей России

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 6 октября. /ТАСС/. Многодетная семья Баисовых из Ногайского района Карачаево-Черкесии (КЧР) одержала победу в одной из номинаций всероссийского конкурса "Семья года - 2025". Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"В этом году в юбилейном десятом конкурсе за звание лучших боролись более 10 000 семей со всей России. Особую гордость вызывает то, что семья из Карачаево-Черкесии второй год подряд побеждает в номинации "Семья-хранитель традиций", что показывает преемственность культурных традиций в регионе", - говорится в сообщении.

Глава КЧР отметил, что Баисовы - настоящие хранители наследия своего народа, любовь к традициям и культуре которого старательно прививают детям. "Руслан Каламатович - искусный мастер по изготовлению ногайской камчи (нагайки), а Камиля Усмановна - виртуозно владеет навыком валяния войлока и создания традиционных национальных ковров (кийизов). Баисовы воспитывают четырех родных детей, а с 2009 года их семья стала также родным домом для племянника Ислама", - написал Темрезов.