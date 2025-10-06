Эксперт Журавский: число индустриальных парков в РФ к 2030 году вырастет до 600

Востребованность набирает формат Light Industrial, сообщил исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 6 октября. /ТАСС/. Количество индустриальных парков в России с каждым годом увеличивается на 10-15%, и к 2030 году в стране будет 600 таких парков. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков Денис Журавский.

"Количество индустриальных парков в нашей стране растет достаточно стабильно, это примерно 10-15% в год - по количеству индустриальных парков и площадей. На сегодняшний день у нас в стране чуть больше 450 таких площадок, которые профессионально подготовлены для размещения производств. Мы рассчитываем, что к 2030 году количество индустриальных парков в нашей стране превысит 600", - сообщил Журавский.

По его словам, сейчас востребованность набирает такой формат индустриальных парков, как Light Industrial. "Мы стараемся с каждым годом выбирать площадки, приближенные к местам проживания людей. Уменьшается средний размер каждого предприятия: если раньше были очень крупные заводы, то сейчас появляется такое явление как малое и среднее промышленное предпринимательство - это производители, которые занимают от 100 до 1 000 кв. м, что также формирует облик современных индустриальных парков. Сейчас популярность набирает Light Industrial - это гибкий формат создания инфраструктуры для таких предприятий", - добавил спикер.

Он также отметил, что Северный Кавказ является лидером по росту числа индустриальных парков. "Северный Кавказ относится к лидерам роста по созданию индустриальных парков, хоть в регионе их не так много - всего 20 из 450, имеющихся в стране. Самое большое количество парков в Ставропольском крае, а также в Республике Дагестан и Чеченской Республике. Тем не менее Северный Кавказ - это лидер роста, и в ближайшие годы здесь будет больше новых проектов, многие инициативы уже скоро будут озвучены на форуме InRussia", - рассказал исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков.