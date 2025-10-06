В Нарыне открылась российская неделя математики, физики и информатики

В рамках церемонии было подписано соглашение о сотрудничестве между Университетом Лобачевского и школой № 9 имени А. Садыкова

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российская неделя математики, физики и информатики, организованная Нижегородским государственным университетом имени Н. И. Лобачевского (ННГУ) при поддержке Россотрудничества, стартовала в Нарыне в Киргизии. Проект направлен на укрепление сотрудничества между Россией и Киргизией в сфере образования, сообщили в пресс-службе университета.

"Мы очень рады, что сотрудничество в сфере образования между Россией и Кыргызстаном крепнет и развивается. Университет Лобачевского славится своими научными школами по математике и физике и является современным центром подготовки специалистов в области информационных технологий. Подписаны девять соглашений с образовательными учреждениями Кыргызской Республики, и уже сегодня их станет больше", - заявил проректор по международной деятельности и внешним связям ННГУ, руководитель проекта Александр Бедный.

Он подчеркнул, что проект способствует продвижению российского образования и укреплению статуса русского языка в Киргизии, где он имеет официальный статус. По словам Бедного, взаимодействие вузов и школ помогает не только развивать физико-математическое образование, но и создавать условия для повышения квалификации педагогов.

В рамках церемонии было подписано соглашение о сотрудничестве между Университетом Лобачевского и школой № 9 имени А. Садыкова. Как сообщила директор школы Эльвира Акматбек кызы, обучение на русском языке открывает для учеников широкие перспективы и помогает им развивать интерес к естественно-научным дисциплинам.

В церемонии открытия также приняли участие куратор образовательных проектов Русского дома в Бишкеке Павел Гультяев, заведующая отделом социального развития аппарата полномочного представителя президента Киргизии по Нарынской области Жылдыз Мамбетова, директор школы № 9 Эльвира Акматбек кызы и представители городского отдела образования.

"Мы видим, как активно развивается Кыргызская Республика, а там, где есть экономический рост, всегда есть потребность в новых специалистах - ученых, инженерах, технологах, управленцах. Российская неделя математики, физики и информатики - это вклад в подготовку таких кадров и пример совместного развития двух дружественных стран", - отметил Гультяев.

В течение шести дней школьники 8-11 классов из Нарына, Кочкорки и Ат-Баши, а также учителя-предметники примут участие в занятиях, подготовленных преподавателями ННГУ. По словам доктора педагогических наук, профессора кафедры кристаллографии и экспериментальной физики Ольги Лебедевой, программы направлены на повышение интереса учащихся к точным наукам и на обмен педагогическим опытом.

"Мы используем интерактивные методы: групповые исследовательские задачи, математические квесты, брейн-ринги. Для учителей предусмотрены мастер-классы и семинары по актуальным вопросам преподавания физико-математических дисциплин", - рассказала Лебедева.

По итогам недели участники получат сертификаты об освоении дополнительной общеобразовательной программы, а педагоги - документы о повышении квалификации установленного образца Российской Федерации.