Митрополит канонической УПЦ выступил в ООН против мобилизации священников

По церковным канонам священники не могут участвовать в вооруженном конфликте как солдаты, отметил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий выступил на сессии Совета ООН по правам человека против мобилизации священнослужителей на Украине и запрета для духовенства канонической Украинской православной церкви (УПЦ) служить капелланами в армии. Выступление митрополита на 40-м заседании 60-й сессии Совета ООН по правам человека опубликовала Черкасская епархия УПЦ в своем Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сосновский районный суд Черкасс не разрешил митрополиту Феодосию выезд в Женеву для участия в сессии, выступление состоялось в формате видеозаявления. Владыка сообщил дипломатам государств - участников ООН о сложившейся ситуации с мобилизацией священнослужителей УПЦ.

Он подчеркнул, что по церковным канонам священники не могут участвовать в вооруженном конфликте как солдаты, а государственные органы запретили духовенству УПЦ служить военными капелланами. В то же время клириков других украинских конфессий официально освобождают от службы.

"Таким образом, сейчас ситуация на Украине выглядит так: если священнослужитель УПЦ переходит в другую привилегированную властями конфессию, он немедленно получает отсрочку от мобилизации. В противном случае его отправляют на войну как обычного солдата", - подчеркнул иерарх.

На Украине священнослужители не освобождаются от всеобщей мобилизации, если подпадают под нее по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года украинский кабмин разрешил бронировать священников "критически важных религиозных организаций", а в начале июня Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила список из более чем 7,7 тыс. таких организаций. Местные СМИ сразу обратили внимание, что в нем за несколькими исключениями нет общин и приходов канонической церкви, в то время как широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской греко-католической церкви и даже религиозные организации с сомнительной репутацией. Как поясняли в госслужбе, решение о включении религиозных организаций в перечень критически важных принималось на основе "специальных критериев".

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ. Хотя прихожанами УПЦ в стране, по информации Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести, остаются не менее 5-6 млн жителей, летом прошлого года был принят инициированный Владимиром Зеленским закон о запрете УПЦ.