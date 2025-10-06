Кабмин одобрил расширение применения спецсредств сотрудниками ФСИН при конвоировании

Как рассказал заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, предлагаемый законопроект направлен на уточнение порядка осуществления конвоирования сотрудниками уголовно-исполнительной системы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, существенно расширяющий полномочия сотрудников ФСИН по применению спецсредств к заключенным при конвоировании. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

"Правительственная комиссия одобрила проект федерального закона "О внесении изменений в закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах Уголовно-исполнительной системы РФ", - сказано в материалах заседания.

Как рассказал ТАСС заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, предлагаемый законопроект направлен на уточнение порядка осуществления конвоирования сотрудниками уголовно-исполнительной системы. "По своей сути, законопроект расширяет основания для применения спецсредств, допуская их использование как лично, так и в составе группы, в нескольких конкретных ситуациях. В частности, это касается конвоирования в специальном транспорте, охране или сопровождении осужденных и лиц, заключенных под стражу, а также надзора за ними, если их поведение "дает основание полагать", что они намерены совершить побег либо причинить вред окружающим или себе", - заявил он.

Черепанов уточняет, что под специальными средствами при этом понимается широкий спектр: от дубинок и электрошокера до собак и водометов. Важным новшеством является также установление запрета на применение наручников и иных средств ограничения подвижности в отношении женщин при их конвоировании вне специального транспорта.

"Кроме того, спецсредства могут быть применены при конвоировании этих категорий лиц вне специального транспорта, а также при сопровождении особо опасных контингентов - осужденных к пожизненному лишению свободы, лиц, которым смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы, осужденных за особо общественно опасные преступления (например, терроризм), и находящихся на профилактическом учете подозреваемых, обвиняемых, осужденных, склонных к нападению, - при их перемещении за пределами камер или по территории учреждений для встреч с администрацией", - пояснил Черепанов.

По мнению заместителя председателя правления АЮР, заявленные цели законопроекта заключаются в повышении безопасности сотрудников УИС и общества, четком определении их полномочий и унификации практики применения спецсредств.