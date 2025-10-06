Реклама на ТАСС
Кабмин одобрил расширение применения спецсредств сотрудниками ФСИН при конвоировании

Как рассказал заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, предлагаемый законопроект направлен на уточнение порядка осуществления конвоирования сотрудниками уголовно-исполнительной системы
15:00

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, существенно расширяющий полномочия сотрудников ФСИН по применению спецсредств к заключенным при конвоировании. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

"Правительственная комиссия одобрила проект федерального закона "О внесении изменений в закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах Уголовно-исполнительной системы РФ", - сказано в материалах заседания.

Как рассказал ТАСС заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, предлагаемый законопроект направлен на уточнение порядка осуществления конвоирования сотрудниками уголовно-исполнительной системы. "По своей сути, законопроект расширяет основания для применения спецсредств, допуская их использование как лично, так и в составе группы, в нескольких конкретных ситуациях. В частности, это касается конвоирования в специальном транспорте, охране или сопровождении осужденных и лиц, заключенных под стражу, а также надзора за ними, если их поведение "дает основание полагать", что они намерены совершить побег либо причинить вред окружающим или себе", - заявил он.

Черепанов уточняет, что под специальными средствами при этом понимается широкий спектр: от дубинок и электрошокера до собак и водометов. Важным новшеством является также установление запрета на применение наручников и иных средств ограничения подвижности в отношении женщин при их конвоировании вне специального транспорта.

"Кроме того, спецсредства могут быть применены при конвоировании этих категорий лиц вне специального транспорта, а также при сопровождении особо опасных контингентов - осужденных к пожизненному лишению свободы, лиц, которым смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы, осужденных за особо общественно опасные преступления (например, терроризм), и находящихся на профилактическом учете подозреваемых, обвиняемых, осужденных, склонных к нападению, - при их перемещении за пределами камер или по территории учреждений для встреч с администрацией", - пояснил Черепанов.

По мнению заместителя председателя правления АЮР, заявленные цели законопроекта заключаются в повышении безопасности сотрудников УИС и общества, четком определении их полномочий и унификации практики применения спецсредств. 

