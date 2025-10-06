ВОЗ: более 100 млн человек в мире курят вейпы

Из них 15 млн - подростки в возрасте от 13 до 15 лет

ЖЕНЕВА, 6 октября. /ТАСС/. Свыше 100 млн человек в мире курят электронные сигареты, также известные как вейпы, не менее 15 млн из них - подростки в возрасте от 13 до 15 лет. Такая оценка приводится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о тенденциях в сфере потребления табака в период с 2000 года по 2024 год.

Отмечается, что не менее 86 млн взрослых пользуются вейпами, в основном в странах с высоким уровнем дохода.

По словам директора департамента ВОЗ по факторам, определяющим здоровье, его укрепление и профилактику, Этьена Круга, электронные сигареты "подпитывают новую волну никотиновой зависимости". "Они продвигаются как средства, уменьшающие вред [от никотиновой зависимости], но на самом деле приучают детей к никотину в более раннем возрасте и создают риск свести на нет десятилетия прогресса [по избавлению от нее]", - пояснил он.

Доклад основан на результатах более 2 тыс. опросов, которые охватывают 97% населения мира. Он составляется для отслеживания достижения установленной ВОЗ цели по относительному сокращению потребления табака в мире на 30% к 2025 году. По данным организации, текущий прогресс составил 27%, что на 50 млн потребителей меньше запланированного.