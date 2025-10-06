В ГД предложили разрешить предъявлять полиции паспорт в электронном виде

Авторы запроса считают, что эта мера позволит сократить нагрузку на правоохранителей, ускорить идентификацию граждан, обеспечит удобство граждан и позволит избежать ненужных доставлений граждан в отделения полиции

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев и Ярослав Самылин направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой позволить гражданам предъявлять паспорт через приложение "Госуслуги" сотрудникам полиции при проверке документов. Депутатский запрос есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что у граждан есть возможность предъявлять цифровой паспорт на "Госуслугах" при покупке табачных и алкогольных изделий, при посещении музеев и зрелищных мероприятий, для идентификации клиентов банков, при получении услуг в МФЦ, при заключении договоров с мобильными операторами, при заселении в гостиницы и в иных случаях. Однако, по словам парламентариев, при проверке личности сотрудники полиции продолжают требовать бумажный паспорт, даже если гражданин может подтвердить данные в электронной форме с использованием мобильного приложения портала госуслуг.

"Просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, оценить возможность предоставления гражданам права предъявлять электронный паспорт сотрудникам полиции, приравняв данные паспорта, продемонстрированные через приложение "Госуслуги", к бумажному документу", - указано в письме.

