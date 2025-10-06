Слюсарь: изношенность коммунальных сетей в Ростовской области достигает 70-80%

Инфраструктура требует модернизации при участии в федеральных программах, отметил губернатор региона

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 октября. /ТАСС/. Изношенность коммунальных сетей в Ростовской области в среднем достигает 70-80%, инфраструктура требует модернизации при участии в федеральных программах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, говоря о проблемах и планах по развитию Ростовской области.

"Проблем несколько, основные, которые вызывают концентрацию ресурсов, - это ЖКХ. У нас не очень хорошая ситуация с инфраструктурой, с точки зрения ее высокой изношенности. В среднем по области - 70-80%", - сказал Слюсарь.

По его словам, регион претендует на активное участие в федеральных программах, которые позволять модернизировать инфраструктуру ЖКХ в регионе.

"У нас есть проект сейчас ливневой канализации, который мы реализуем при поддержке федерального центра. Есть очистные сооружения в Таганроге - эта проблема, она касается и водоснабжения, и, соответственно, очистных сооружений. Поэтому мы сейчас отрабатываем, чтобы попасть в эту программу. Нам, конечно, очень важно, чтобы мы хотя бы начали в следующем году эту программу реализовать", - уточнил глава региона.

По словам Матвиенко, новое руководство региона правильно выстраивает приоритеты в работе. "Это качество жизни людей. Тепло в доме должно быть, должна быть качественная вода, дороги, детские площадки, благоустройство. Это то, что касается каждого жителя", - уточнила председатель Совфеда.

Она порекомендовала новому губернатору Ростовской области "обратиться с письмом" для участия в программе, пообещав поддержку региону.