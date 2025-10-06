В Москве начали второй этап строительства Троицкой линии метро

Начальные работы включают ограждение и геологоразведку на площадках будущих станций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Строители приступили к возведению участка Троицкой линии московского метро от станции "Новомосковской" до "Троицка". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

"Приступаем к строительству второго этапа Троицкой линии метро - от "Новомосковской" до "Троицка". Начальные работы включают ограждение и геологоразведку на площадках будущих станций, после - активное сооружение станционных комплексов", - написал мэр.

Он уточнил, что станция "Сосенки" будет на пересечении улиц Старые Сосенки, Летовского Ополчения и Проектируемого проезда №7032. Станция "Летово" - напротив дома 112 по Летовской улице, рядом с Проектируемым проездом №8429. Станция "Десна" - на пересечении улицы Центральной и шоссе Ракитки. "Кедровая" расположится на пересечении 1-й Нововатутинской улицы и Калужского шоссе, а "Ватутинки" - в Троицке, вблизи третьего корпуса дома 2 по улице Кварцевой.

"Сейчас решается, где расположится станция "Троицк". Важно, чтобы место было максимально удобным для ее будущих пассажиров", - добавил мэр. Он подчеркнул, что запуск нового участка поможет жителям ТиНАО быстрее добираться до центра города. Также он разгрузит южные направления Сокольнической и Калужско-Рижской линий, близлежащие дороги. Завершить строительство планируется в 2029 году.