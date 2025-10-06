Молдавский суд отклонил три апелляции защиты по уголовным делам Плахотнюка

Адвокат бывшего лидера Демократической партии Молдавии ходатайствовал об отмене ареста по третьему из возбужденных против его подзащитного уголовных дел

КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Апелляционная палата Кишинева отклонила апелляцию адвоката бывшего лидера Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимира Плахотнюка, ходатайствовавшего об отмене ареста по третьему из возбужденных против него уголовных дел. Как сообщил журналистам его адвокат Лучиан Рогак, ранее он представил еще две апелляции по возбужденным против его подзащитного двум уголовным делам, но они также были отклонены.

"Ордера на аресты были по сути "копией" ходатайства прокурора, и я требовал их отмены, но судьи отклонили это ходатайство", - сказал Рогак. Он рассказал, что сейчас Плахотнюк изучает материалы, представленные ему прокурорами. "Я представляю ему поэтапно по одному тому из дела, которое находится на рассмотрении по существу. Ему нужно время, чтобы изучить материалы дела, подготовить позицию защиты. В соответствующее время он явится в суд", - добавил Рогак.

В Молдавии на имя Плахотнюка выдали ордера на арест по трем уголовным делам, самое громкое из них - соучастие в хищении $1 млрд из молдавских банков в 2014 году. Скандал, получивший название "Кража века", спровоцировал падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. Он также вызвал массовые протесты, их участники пошли на штурм парламента, в котором Плахотнюк скупил треть депутатов для формирования правительства. Ситуацию спасла помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая заявила о поддержке кабинета Плахотнюка и вскоре принимала его в Вашингтоне.

По этому делу был приговорен в 2017 году к семи годам тюрьмы и банкир Илан Шор, который сейчас возглавляет блок оппозиционных партий "Победа". Шор обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию и избраться депутатом парламента. Однако после очередной смены власти в июне 2019 года он покинул страну вместе с улетевшим в США Плахотнюком, которого Генпрокуратура Молдавии назвала одним из главных организаторов банковского хищения. После долгих скитаний за рубежом бывший лидер Демпартии был арестован в Греции и экстрадирован в Кишинев.