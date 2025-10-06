Беспрозванных пригласил Конюхова на празднование 80-летия Калининградской области

Также губернатор региона передал путешественнику портативный аккумулятор производства Росатома для тестирования в условиях экспедиции на Южный полюс

КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пригласил путешественника Федора Конюхова на празднование 80-летия Калининградской области в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Я знаю, что вы служили в нашем регионе. Буду рад, если вы сможете побывать на юбилее нашей области и отметите здесь свой 75-летний юбилей", - сказал губернатор.

В понедельник в ходе рабочей поездки на площадку первой в России гигафабрики по производству литий-ионных накопителей энергии Беспрозванных встретился с российским путешественником. Вместе с президентом топливной компании "Росатома" ТВЭЛ Натальей Никипеловой губернатор передал гостю портативный аккумулятор производства Росатома для тестирования в условиях экспедиции Конюхова на Южный полюс.

"В полярной экспедиции, где на счету каждый грамм и каждый ватт, отказ оборудования равносилен катастрофе. Я доверяю свою жизнь проверенной технике, и то, что Росатом выбрал для испытаний именно мое новое путешествие - большая честь и ответственность, - сказал Конюхов. - Этой батарее предстоит работать в экстремальных условиях, и я уверен, что российские технологии не подведут".

Первая в стране гигафабрика литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 4ГВт/ч в год располагается в Неманском районе Калининградской области. Мощность производства позволит обеспечить литий-ионными батареями до 50 тыс. электромобилей. Со стороны Росатома проект по реализации систем накопления энергии ведет отраслевой интегратор - компания ООО "Рэнера".