В Дербентском районе Дагестана передали награды семьям погибших участников СВО

Глава района Мавсум Рагимов выразил соболезнования родственникам

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Орден Мужества и медаль Жукова передали родственникам погибших участников специальной военной операции из Дербентского района Дагестана. Награды передал глава муниципалитета Мавсум Рагимов.

"В администрации Дербентского района состоялась церемония передачи госнаград семьям военнослужащих, павших при исполнении воинского долга в зоне СВО. Указом президента страны за проявленные доблесть, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга посмертно награждены:

Фикрет Муслимов, уроженец села Нижний Джалган - орденом Мужества, Анвер Алиев, из села Геджух, - медалью Жукова",- говорится в сообщении пресс-службы администрации Дербентского района.

Глава Дербентского района Мавсум Рагимов выразил соболезнования от имени всех жителей района. "Я еще раз приношу вам свои искренние соболезнования от имени всего Дербентского района. Хочу выразить огромную благодарность родителям за то, что воспитали таких отважных и достойных сыновей. Память о наших героях будет жить вечно в наших сердцах. Мы гордимся их мужеством и героизмом и приложим все усилия для оказания всесторонней поддержки их родным и близким",- цитирует пресс-служба, слова руководителя района.