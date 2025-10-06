Рэпер Macan отправится в армию

Андрей Косолапов призвал не верить "желтым СМИ"

Редакция сайта ТАСС

Macan (Андрей Косолапов) © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) получил повестку и скоро отправится на воинскую службу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить", - написал он.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что рэпер проигнорировал шесть повесток в военкомат. В случае если бы он получил седьмую, то ему бы могла грозить статья за уклонение от прохождения военной службы.