В РФ появился пептидный препарат для комплексного лечения внебольничной пневмонии

Директор по новым продуктам "Промомед" Кира Заславская отметила, что пептид наиболее эффективно проникает в нужные клетки, преодолевая физиологические барьеры

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/. 6 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Промомед" объявила о выводе на рынок первого в классе инновационного препарата для лечения внебольничной пневмонии. Препарат создан на основе короткого пептида, схожего с природным регулятором воспаления, который вырабатывается в организме человека, рассказала ТАСС на площадке международного форума Биопром Кира Заславская, директор по новым продуктам "Промомед".

"Амбервин Пульмо" - это биорегулятор на основе синтетического пептида, соединенного с фрагментом янтарной кислоты. Такой состав обеспечивает выраженные противовоспалительные и антиоксидантные свойства, восстановление тканей, снижение инфекционной интоксикации, предотвращение острого повреждения легких и развития бактериальных осложнений ", - сказала Заславская.

Она пояснила, что разработанный пептид за счет схожести с естественными регуляторами, вырабатываемыми человеческим организмом, наиболее эффективно проникает в нужные клетки, преодолевая физиологические барьеры. Кроме того, препарат снижает пагубное токсическое воздействие инфекционных возбудителей на организм.

По ее словам, препарат был зарегистрирован еще в период пандемии коронавируса, эффективность была доказана на основе проведенных тогда исследований, препарат был включен в перечень клинических рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. На данный момент его эффективность доказана в рамках новых завершенных клинических исследований у пациентов с внебольничной пневмонией различного происхождения, которые проводились под руководством главного внештатного специалиста-пульмонолога Министерства здравоохранения РФ, академика РАН Сергея Авдеева. По итогам исследований зафиксировано улучшение функции легких, ускорение выздоровления, снижение потребности в применении антибиотиков.

Кира Заславская пояснила, что препарат производится в форме инъекций и раствора для ингаляций, что позволяет применять его и в домашних условиях. По ее словам, в перспективе будет изучаться применение препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, раневых и ожоговых повреждений. Противопоказания для его применения - индивидуальная непереносимость, период беременности и лактации, детский возраст.

Препарат производится на биофармацевтическом заводе АО "Биохимик". Сейчас он реализуется через сегмент государственных закупок для применения в условиях стационарного лечения, пояснила Ирина Вашкина, директор по маркетингу и продажам в бюджетном канале группы "Промомед". "В аптеках он будет доступен начиная со второй половины октября", - сообщила Вашкина.

ПАО "Промомед" - инновационная биофармацевтическая компания, в структуру входят собственный R&D-центр мирового уровня и высокотехнологичное предприятие - завод "Биохимик". Компания развивает диверсифицированный портфель из более чем 350 лекарственных препаратов.

О форуме

Международный форум "Биопром: промышленность и технологии для человека" проходит в Геленджике (Краснодарский край) 6-7 октября. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.