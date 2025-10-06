Более 150 населенных пунктов Ставрополья обеспечат мобильным доступом к интернету

Услуга будет оказана к 2030 году

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 6 октября. /ТАСС/. Более 160 населенных пунктов Ставрополья обеспечат мобильным доступом к сети Интернет к 2030 году в рамках программы "Устранения цифрового неравенства 2.0". Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставрополья Григорий Мельников.

"У нас есть программа "Устранение цифрового неравенства 2.0". Она предусматривает обеспечение жителей населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек услугами подвижной радиотелефонной станции мобильного доступа к сети Интернет. В соответствии с решением Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в перечень таких входит 166 населенных пунктов, которые до 2030 года планируют обеспечить данной услугой", - сообщил Мельников.

По его словам, голосование за эти территории прошло на едином портале госуслуг. "С целью реализации данного решения в течение 2021-2025 годов через "Госуслуги" на территории края было организовано участие жителей края в голосовании о выборе малочисленных населенных пунктов, остро нуждающихся в строительстве объектов сотовой связи на 2022-2026 годы", - добавил спикер.

В рамках реализации программы к 2030 году доступом к сети Интернет будет обеспечено 90% Ставропольского края.