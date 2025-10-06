Самому старому мужчине в мире исполнилось 113 лет

У Жоао Мариньо Нето 6 живых детей, 22 внука, 15 правнуков и 3 праправнуков

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 октября. /ТАСС/. Самый старый мужчина в мире бразилец Жоао Мариньо Нето отпраздновал свой 113-й день рождения.

"Поздравляем со 113-летием самого пожилого человека в мире - Жоао Мариньо Нето. Сегодня бразилец отмечает это знаменательное событие большой вечеринкой, которую устроили для него его близкие", - говорится в поздравлении на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Согласно ее данным, Нето родился 5 октября 1912 в Бразилии. У него 6 живых детей, 22 внука, 15 правнуков и 3 праправнуков.