В Новгородской области первая частная клиника отказалась от медикаментозных абортов

Главврач "Семейной клиники на Рахманинова" Инна Семенова сообщила, что просветительская работа позволила убедить в среднем 16% женщин оставить ребенка

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 октября./ТАСС/. Первая частная клиника в Новгородской области приняла решение отказаться от проведения медикаментозного прерывания беременности. Решение было принято в рамках реализации демографической политики, об этом журналистам сообщила главврач "Семейной клиники на Рахманинова" Инна Семенова.

"Администрация клиники приняла решение отказаться от услуги по проведению медикаментозного прерывания беременности в части проекта "Демография". <...> Мы давно в нашей клинике укрепляем принцип именно семейного подхода <...> Поэтому, ну я считаю, что мы это сделали первыми, потому что у нас именно семейно ориентированная клиника", - сказала Семенова.

По ее словам, женщин не оставили в ситуации трудного репродуктивного выбора. Если женщина все же твердо решит прервать беременность, в клинике формируется пакет документов для направления на госпитализацию. "Клиника следует приказу Минздрава Новгородской области о порядке прерывания беременности. Пакет документов включает лабораторные и ультразвуковые исследования. Обязательным этапом является медико-социальное консультирование психолога в женских консультациях. После завершения всех процедур женщина получает направление в гинекологическое отделение", - сказала Семенова. Она также добавила, что пациентки сохраняют возможность прервать беременность до 12 недель в государственных медучреждениях. По словам главврача, щадящие методы, включая медикаментозный аборт, там остаются доступны. При этом часть женщин после консультаций принимает решение сохранить беременность.

По ее словам, просветительская работа позволила убедить в среднем 16% женщин оставить ребенка. Этот показатель ниже общероссийского, где на сохранение беременности решаются около 25% женщин. В работе по убеждению участвуют как Минздрав области, так и социальные организации.

Поддержка на государственном уровне

Министр здравоохранения региона Валерий Яковлев отметил важность шага, сделанного клиникой. Он отметил, что основной задачей ведомства на данный момент является помощь беременным, находящимся в ситуации сложного выбора. Совместная работа медиков и психологов помогает женщинам выполнить "важную роль материнства".

"Мы сегодня очень много говорим о повышении демографических показателей. <...> И я считаю, что те мероприятия, которые мы сейчас проводим: помощь нашим женщинам и со стороны психологов, и со стороны консультантов, эта помощь незаменима для ситуации, когда женщина у нас остается один на один с какой-то проблемой. <...> Одно дело запретить и лишить женщину какой-то альтернативы. Другое дело помочь сделать правильный выбор, мы опять же говорим про помощь и про социальные подсказки, про алгоритмы", - отметил Яковлев.

Социальную поддержку беременных женщин координирует Министерство труда и соцзащиты Новгородской области. С апреля в регионе работает служба личных консультантов для беременных. Консультанты информируют о мерах господдержки, выплатах и юридических услугах. Комплексная помощь медиков и соцработников помогает женщинам принять решение в пользу сохранения беременности. "Благодаря решениям президента РФ за последние годы поддержка семей существенно усилилась. Сейчас существует очень широкий пакет мер помощи, выплаты пособий, компенсаций. И начинаются они с самого начала беременности и завершаются вплоть до достижения ребенком совершеннолетия, а для многодетных семей продолжаются до 23 лет, то есть до окончания обучения ребенка в вузе или в колледже. Очень большой спектр выплат пособий. Родители не всегда об этом знают, часто теряются, не знают, куда обратиться, и мы сталкиваемся с этим на практике. Поэтому с апреля текущего года мы запустили по решению губернатора Новгородской области новую службу личных консультантов для беременных", - сказала министр труда, семейной и социальной политики Новгородской области Светлана Семенова.

В частной клинике, отказавшейся от абортов, теперь также работает личный консультант для беременных. Соглашение о сотрудничестве было заключено между клиникой и региональными властями. Пациентки положительно отзываются о предоставляемой помощи и активно задают вопросы. Практика работы с частными клиниками будет распространена и на другие медицинские учреждения области.