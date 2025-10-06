В Таганроге построят больницу скорой помощи

Общая стоимость проекта оценивается в 22 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 октября. /ТАСС/. Строительство больницы скорой помощи началось в городе Таганроге Ростовской области, общая стоимость проекта оценивается в 22 млрд рублей, сообщили журналистам в правительстве региона по итогам встречи губернатора Юрия Слюсаря с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Реконструкция, а по сути - строительство новой БСМП в Таганроге стартовало. Подрядчик приступил к подготовительным работам на площадке, прокладываются коммуникации, разрабатывается котлован. В 2025 году на проект предусмотрено 1,9 млрд рублей, а его общая стоимость составляет 22 млрд рублей. Губернатор выразил признательность Валентине Матвиенко за всестороннюю поддержку этого значимого проекта", - говорится в сообщении.

Другие проекты

Обсуждались и другие вопросы социально-экономического развития Ростовской области, причем исполнению дорожной карты по комплексному развитию Таганрога было уделено особое внимание.

По данным правительства, из 223 пунктов плана с общим бюджетом свыше 42 млрд рублей на 1 октября 2025 года уже было выполнено 143, в том числе разработаны мастер-план и дизайн-код города, в исторической части Таганрога реализован проект "Чистое небо", смонтирован плавучий причал, завершена рекультивация мусорного полигона на площади в 27 га, благоустроены парк имени 300-летия Таганрога и Северная площадь.

"[Губернатор] также затронул тему продолжения работ на Пушкинской набережной. После успешного завершения в 2024 году первого этапа благоустройства началась подготовка ко второму и третьему этапам. Они включают берегоукрепление на протяжении 2 км и благоустройство 5,5 га променадной зоны. Общая стоимость работ оценивается в 1,2 млрд рублей. Для их реализации проект разделен на очереди: на первом этапе планируется устранить аварийные участки подпорной стены - 830 м - и благоустроить 1,2 га променада", - отметили в пресс-службе правительства.

Одной из самых острых проблем города называется износ систем водоснабжения и водоотведения - он превышает 86%. Требуется капитальный ремонт 80 км водопровода и 48 км канализации стоимостью почти 1,9 млрд рублей, а также реконструкция очистных сооружений - на это необходимо около 2 млрд рублей. Сейчас в правительстве области работают над тем, чтобы включить Таганрог в соответствующие федеральные программы. Слюсарь выразил надежду на поддержку со стороны Совета Федерации в этом вопросе.

"Таганрог - уникальный город с богатейшим историко-культурным наследием, и мы все заинтересованы в том, чтобы он развивался как современный, комфортный для жизни центр. Реализация комплексного плана, безусловно, требует консолидации усилий региональных и федеральных властей, особенно в решении наиболее сложных инфраструктурных вопросов. Постараемся поддержать Ростовскую область. К ней должно быть особое внимание", - приводятся в сообщении слова Матвиенко.