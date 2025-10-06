В Подмосковье в ночь на 7 октября ожидается сильный туман и видимость 100-600 м

В ГУ МЧС России по Московской области призвали быть особо внимательными при переходе дороги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сильный туман ожидается до утра вторника в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

"В ближайший час с сохранением до 10 часов 7 октября местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100-600 м", - сообщили в ведомстве.

В подмосковном главке МЧС советуют водителям включать противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров, а пешеходам иметь на одежде светоотражающие элементы, быть особо внимательными при переходе дороги.