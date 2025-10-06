На зданиях Сысерти появились восстановленные вывески XVIII века

На исторические сооружения повесили таблички "Заводоуправление", "Главное управление" и "Женское училище"

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Восстановленные вывески XVIII века появились на исторических зданиях в городе Сысерть Свердловской области. Об этом сообщили в агентстве развития города.

"В историческом центре Сысерти восстановили вывески, которые изначально находились на зданиях. Например, надпись «Заводоуправление» появилась на особняке XVIII века, откуда раньше велось управление предприятиями. Табличка «Главное управление» была на фасаде здания до 1920 года", - говорится в сообщении.

Также на здании нынешнего Центра внешкольной работы появилась историческая надпись "Женское училище". Такие надписи появились в рамках благоустройства исторического центра при поддержке Департамента развития туризма. Вывески XVIII века помогут восстановить облик городских зданий и лучше познакомить с их историей гостей и жителей города.