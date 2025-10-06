Bild: АдГ упрочивает свое лидерство в рейтинге партий Германии

"Альтернативу для Германии" готовы поддержать 26,5% опрошенных немцев

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. "Альтернатива для Германии" (АдГ) увеличивает отрыв от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) до двух процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

АдГ готовы поддержать 26,5% респондентов, это рекордный показатель партии за всю историю опросов INSA. Рейтинг ХДС/ ХСС составляет 24,5%.

"Большинство [немцев] не верит, что «черно-красная коалиция» (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, СДПГ - прим. ТАСС) в состоянии улучшить экономическую ситуацию в Германии", - констатировал руководитель Insa Херман Бинкерт. По его словам, АдГ под силу увеличить отрыв.

За социал-демократов готовы проголосовать всего 14,5% респондентов, за "Зеленых" - 11%, за Левую партию - 11,5%. Остальные партии не преодолели бы пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Бундестаг.

Опрос проводился в период со 2 по 6 октября. В нем участвовали 2010 человек.