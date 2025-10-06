В Курской области ввели новый спецсигнал тревоги "Авиационная опасность"

Его будут объявлять при появлении информации о возможной воздушной угрозе со стороны противника

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 6 октября. /ТАСС/. Новый специальный сигнал тревоги "Авиационная опасность" вводится в Курской области по согласованию с Минобороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В сообщении уточняется, что объявлять сигнал будут при появлении сведений о возможной воздушной угрозе со стороны противника. Экстренные службы при этом приводятся в полную готовность для обеспечения безопасности жителей региона.

При этом при подтверждении угрозы нанесения удара по Курской области будет объявлен другой сигнал - "Ракетная опасность", который уже знаком жителям региона. Оповещать население об "Авиационной опасности" будут теми же способами, что и при объявлении опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Включение специального звукового сигнала не предусмотрено.