Аэропорты Москвы работают штатно в условиях усилившегося тумана

Рейсы прибывают и отправляются согласно графику

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Туман, сгущающийся над Москвой и Подмосковьем, пока не повлиял на работу столичных аэропортов. Об этом сообщили ТАСС в справочных службах воздушных гаваней мегаполиса.

"Мы работаем в штатном режиме, рейсы прибывают и отправляются согласно графику", - сказала представитель аэропорта Шереметьево. Аналогичную информацию предоставила и собеседница агентства в Домодедово. "Туман не влияет на работу аэропорта, не влияет на вылет и прилет самолетов", - подчеркнули также и во Внуково.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что в период до 09:00 мск 7 октября в Москве и области из-за тумана объявлен желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия. При этом, согласно распространенному синоптиками экстренному предупреждению, видимость во время тумана может упасть до 100-600 м.

В свою очередь в столичной мэрии из-за тумана и снижения видимости призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию. "Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим", - отмечает городской департамент транспорта через свой официальный Telegram-канал. Здесь также напоминают водителям, что во время движения нельзя отвлекаться на разговоры по телефону.