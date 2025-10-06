Роспотребнадзор вторую неделю подряд отмечает снижение заболеваемости ОРВИ

Случаев COVID-19 также фиксируют все меньше

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России снижается, также более 30,7 млн россиян вакцинировались в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации вторую неделю подряд отмечается снижение заболеваемости ОРВИ. На 40-й неделе 2025 года зафиксировано снижение показателя заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 10,2%. Количество заболевших снизилось во всех возрастных группах, наиболее выражено - в возрастной группе 7-14 лет (на 18,6%) и 15 лет и старше (на 11,2%). В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 30,7 млн граждан, что составляет 20,8% численности населения страны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что также на сороковой неделе продолжается снижение заболеваемости COVID-19. Было зарегистрировано 10,3 тыс. случаев, что на 22,2% меньше, чем на предыдущей неделе.

Роспотребнадзор призывает граждан учитывать сезонную заболеваемость респираторными инфекциями и соблюдать профилактические меры.