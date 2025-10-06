Эксперт ВШЭ рассказал, как назовут следующее поколение людей

Самое современное из уже живущих поколений - бета, его представители родятся с 2025 по 2039 год

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Поколение людей, родившихся после 2039 года, может получить название "гамма". Об этом заявил ТАСС директор Центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.

Самое современное из существующих поколений - "бета". Его первые представители - дети, рожденные в 2025 году. Считается, что следующий водораздел будет в 2039 году.

"Учитывая, что для названия новых поколений выбирают буквы греческого алфавита (мы уже слышали про "альфа" и "бета"), можно предположить, что следующим поколением будет "гамма", - сказал Груздев.

Поколением "альфа" называют людей, рожденных приблизительно в 2010-2024 годах. Они растут в эпоху "умных" технологий, бума социальных сетей и стриминговых сервисов. У детей "бета" окружающий мир еще технологичнее: автоматизация и искусственный интеллект постепенно интегрируются в повседневную жизнь. Есть мнение, что они станут первым поколением, постоянно использующим беспилотные автомобили и устройства дополненной реальности.