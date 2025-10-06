В Госдуме предложили закрепить ежегодную индексацию зарплат

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что обдумывает соответствующую поправку в Трудовой кодекс с юристами

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ежегодная индексация зарплат в России должна охватывать все сферы, соответствующий механизм может быть прописан в Трудовом кодексе РФ. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"В связи с тем, что происходит инфляция, заработная плата у работника должна расти ежегодно, вне зависимости от того, где он работает, в какой сфере - бюджетной, не бюджетной, коммерческой, некоммерческой. В любом случае рост должен быть обеспечен как минимум на уровне фактической инфляции", - сказал Нилов.

"Соответствующую поправку я пока с юристами обдумываю, как правильно в действующей статье Трудового кодекса, где речь идет об увеличении заработной платы, прописать такие гибкие дополнительные механизмы, которые бы подталкивали не просто выполнять, а обеспечить реальный рост заработной платы каждому работнику", - добавил депутат.

По его мнению, индексацию зарплат правильно было бы проводить каждый год не раньше 1 февраля, потому что в течение января считается реальная инфляция прошлого года. Отсутствие индексации приводит к снижению покупательной способности зарплаты. "Вчерашние 50 тыс. рублей, которые работник получал, спустя год уже не позволяют приобрести то, что можно было приобрести год назад. А если ему проиндексировать зарплату на уровень фактической инфляции, то, соответственно, мы сможем поддержать его покупательную способность. К чему мы должны стремиться", - подчеркнул парламентарий. Как отметил Нилов, "в Трудовом кодексе прописана норма, что работодателю необходимо обеспечить ежегодный рост заработной платы". "Но на практике - и в соответствии с теми решениями судов, которые есть, в том числе Конституционного суда РФ, - это [может быть сделано] не только через индексацию, в том числе через премирование", - сказал депутат.

В настоящее время в Трудовом кодексе РФ есть статья 134 об индексации зарплат, но конкретная периодичность и другие параметры не указаны. Согласно тексту статьи, госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения должны производить индексацию в порядке, установленном трудовым законодательством и нормами трудового права, "другие работодатели - в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами". На практике зарплаты бюджетников и госслужащих индексируются каждый год в соответствии с федеральными нормами, тогда как в других сферах работодатели принимают решение самостоятельно, а трактовка статьи 134 ТК РФ регулярно становится предметом судебных споров.