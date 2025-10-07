Эксперт Глыбочко: в РФ появятся препараты от гепатита B и от диабета II типа

Выход лекарств на рынок ожидают к 2030 году, сообщил ректор Сеченовского университета

Редакция сайта ТАСС

ГЕЛЕНДЖИК, 7 октября. /ТАСС/. Первый в мире лекарственный препарат против гепатита В, генно-терапевтический препарат для лечения наследственной дистрофии сетчатки, а также средство для терапии сахарного диабета II типа появятся в России ближе к 2030 году. Об этом сообщил ТАСС ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

"В лабораториях Сеченовского университета ведутся работы над инновационными препаратами и подходами к терапии. Среди них - первый в мире препарат против гепатита B, генно-терапевтический препарат для лечения наследственной дистрофии сетчатки, а также лекарство для терапии сахарного диабета II типа. Хотя выход этих продуктов на рынок ожидается ближе к 2030 году, все они уже интегрированы в нашу трансляционную цепочку - от лаборатории до клиники - и проходят этапы доклинических исследований", - рассказал он в кулуарах форума "Биопром".

Он уточнил, что также параллельно на базе университета развиваются методы ранней онкодиагностики. Так, система "Онкопро" по капле крови пациента позволяет оценить риск развития шести самых распространенных видов рака. "Это особенно важно для бессимптомных пациентов: при раннем выявлении выживаемость превышает 90%", - заключил он.

Форум "Биопром" проводится 6-7 октября 2025 года в Геленджике. Целями форума являются создание профессионального диалога между разработчиками технологий, производителями и властью, популяризация отечественных технологий и их продвижение на глобальных рынках, а также развитие сотрудничества с международными инвесторами и научными центрами. В рамках события планируется проведение ряда стратегических сессий, рабочих групп и экспертных советов, охватывающих четыре основных направления: инновационные технологии в медицине и фармацевтике, передовые разработки в пищевой индустрии и сельском хозяйстве, новые источники сырья, рецептур в косметике и парфюмерии, переработка отходов и "зеленые" практики.

ТАСС - генеральный информационный партнер "Биопрома".