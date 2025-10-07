Мошенники стали предлагать россиянам списать долги по новой госпрограмме

Злоумышленники просят человека сообщить персональные данные, СНИЛС, банковские реквизиты, которые якобы нужны для решения его проблемы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Мошенники для хищения персональных данных и денег стали предлагать россиянам списать долги по новой госпрограмме. Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Аферисты ищут людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и предлагают им "помощь". Они сообщают потенциальным жертвам о том, что появилась якобы новая государственная программа, которая позволяет списать всю имеющуюся задолженность. Иногда мошенники рассказывают о якобы финансовой амнистии.

Далее они просят человека сообщить персональные данные, СНИЛС, банковские реквизиты, которые якобы нужны для решения его проблемы. Эти сведения аферисты могут использовать для неправомерных действий или оформления кредитных договоров на жертву.

Кроме того, мошенники могут попросить предоплату, но после перевода денег от желающего получить помощь человека, пропасть. Также злоумышленники, пользуясь эмоциональным состоянием человека, получают от него доверенность или доступ к персональным данным, что дает им право распоряжаться имуществом клиента.