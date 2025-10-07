Морской регистр снял ограничения на выход в море задержанного в Мурманске танкера Unity

Новый экипаж набран в соответствии со штатным расписанием и ждет указаний о дате и маршруте нового рейса

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Комиссия Российского морского регистра судоходства сняла ограничения на выход в море танкера Unity, задержанного в порту Мурманска из-за долгов по зарплате. Новый экипаж судна готов к рейсу, сообщил ТАСС представитель команды танкера.

Российский морской регистр судоходства - международное классификационное общество, госучреждение технадзора и классификации морских судов, подведомственно Минтрансу РФ.

"Все замечания, из-за которых танкер был задержан, исправлены. Все проверки, в том числе ежегодные, мы прошли, и сейчас готовы к новому рейсу, все в порядке", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все необходимые припасы для нового выхода в море, в том числе продукты и вода, есть в необходимом количестве. Новый экипаж набран в соответствии со штатным расписанием и ждет указаний о дате и маршруте нового рейса.

О задержании Unity в Мурманске из-за долгов по зарплатам морякам, проблем с контрактами и судовыми документами сообщалось 1 сентября. Общая сумма задолженности на середину августа составляла 4,9 млн рублей и $28,5 тыс. 21 сентября представитель новой команды сообщил ТАСС о том, что вся задолженность предыдущему экипажу выплачена. Старая команда решила списаться с Unity после инцидента.