На Чукотке временно ограничат скорость интернета

Это связано с проведением ремонтных работ на подводной линии связи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" сообщает о планах завершить ремонт подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) между Сахалином и Камчаткой в ближайшее время, как только позволят погодные условия. Работы в районе напрямую затронут качество телекоммуникационных услуг в Чукотском автономном округе, сообщается на сайте окружного правительства.

"Непосредственные работы с временным отключением магистрали займут не менее 48 часов. Точные даты станут известны за 3-4 дня до начала, так как сроки полностью зависят от гидрометеоусловий. Для Чукотского АО, Камчатского края и Северо-Курильска это означает временное, но заметное снижение качества связи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на время ремонта Интернет-услуги будут предоставляться через спутниковые каналы с ограниченной пропускной способностью. Компания намерена использовать любую возможность для завершения ремонта ПВОЛС до конца года.