Сенатор Шейкин: очистка истории браузера поможет убрать часть навязчивой рекламы

Также может помочь использование режима "инкогнито", отметил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Снизить количество навязчивой рекламы в интернете можно в том числе с помощью удаления истории и cookie-файлов в браузере, а также используя режим "инкогнито". Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин.

"Важно понимать: полностью убрать рекламу невозможно, но снизить ее навязчивость реально. Для этого достаточно использовать несколько простых инструментов: очищать историю и cookie-файлы в браузере, при необходимости искать товары в режиме "инкогнито", ограничивать персонализацию рекламы в настройках крупных сервисов, а также пользоваться блокировщиками рекламы и трекеров", - рассказал он.

По словам сенатора, навязчивая реклама в интернете - одна из самых частых жалоб: человек зашел на сайт в поисках нового телефона, и после этого его начинают преследовать рекламные объявления на разных ресурсах и в соцсетях. "Это результат работы алгоритмов, которые анализируют цифровой след пользователя", - объяснил он.

В цифровую эпоху, подчеркнул Шейкин, защита личных данных становится ключевым условием комфортного пребывания в Сети.