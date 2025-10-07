В ДВФУ появился уличный баскетбольный кластер мирового уровня

ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Уличный баскетбольный кластер мирового уровня на площади свыше 3 тыс. кв. м открыли в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Новый баскетбольный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м построен в Дальневосточном федеральном университете совместно с ООО "Холдинговая компания "Интеррос" и АО "Т-Банк", - рассказали в университете. - Новый баскетбольный кластер станет домом для сборных университета, проведения межфакультетских турниров (мини-универсиады), а также местом для проведения всероссийских и международных студенческих турниров, летних спортивных школ для одаренных детей со всего мира".

Площадку открыл региональный турнир по баскетболу 3х3, организованный совместно с Ассоциацией студенческого баскетбола (АСБ). Турнир стал частью серии соревнований, где молодые команды региона борются за путевку в Суперфинал АСБ 3х3.

"В турнире приняли участие 14 мужских команд и семь женских. По итогам призовые места в мужском зачете распределились следующим образом: золото - у Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), серебро - у Владивостокского филиала Российской таможенной академии (ВФ РТА), бронза - у Владивостокского государственного университета (ВВГУ). Среди девушек сильнейшими оказались спортсменки из ВВГУ - заняли первое и второе места, замкнули тройку лидеров баскетболистки ДВФУ", - отметили в университете. Судьи также отдельно оценили индивидуальные показатели игроков.

Комплекс расположился на месте старой баскетбольной площадки ДВФУ. Среди обновленной инфраструктуры - арена для классического баскетбола, площадки для игр формата 3х3, универсальные поля и трибуны на 250 мест. "Новая площадка такого уровня - это не просто очередная спортивная локация для проведения досуга и соревнований. ДВФУ как драйвер развития Дальнего Востока объединил силы ведущего образовательного центра, финансового лидера "Т-Банк" и стратегического инвестора "Интеррос" для создания социально значимого объекта. Современный баскетбольный кластер достоин кампуса мирового уровня", - отметил директор Института физической культуры и спорта ДВФУ Марк Якубов.

Развитие спорта - один из ключевых национальных приоритетов. В ДВФУ на площади в 1,5 млн кв. м расположены 3 бассейна, 6 теннисных кортов, 18 спортивных залов и стадион на 1,8 тыс. мест. Объекты внесены во Всероссийский реестр объектов спорта.