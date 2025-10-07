В подмосковных Озерах заработал новый центр для реабилитации участников СВО

Пансионат предоставляет круглосуточный уход и возможность постоянного проживания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Новое стационарное отделение для реабилитации участников специальной военной операции заработало на базе комплексного центра социального обслуживания и реабилитации "Коломенский" в подмосковных Озерах. На первом этапе в пансионате предусмотрено десять койко-мест, в перспективе их количество будет увеличено до 100, сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"Новый пансионат в Озерах станет частью уже выстроенной в регионе эффективной системы реабилитации. У нас уже есть серьезный опыт и проверенные решения. В области успешно работают такие центры, как "Ясенки", "Протэкс-центр" в Коломне, а также на базе Семейного центра имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. Каждое из этих учреждений имеет свой профиль и использует передовые методики. Это позволяет нам оказывать комплексную, многопрофильную помощь, подбирая для каждого бойца именно ту программу, которая ему необходима", - сказал он.

Брынцалов уточнил, что новое отделение для реабилитации бойцов СВО работает на базе комплексного центра социального обслуживания и реабилитации "Коломенский". Первоначально его мощность составляет десять койко-мест, в планах предусмотрено увеличение до 100 мест.

Он подчеркнул, что в пансионате предоставляется круглосуточный уход с обеспечением постоянного проживания. "Для участников СВО, которые являются инвалидами боевых действий, социальное обслуживание в пансионате полностью бесплатное", - отметил Брынцалов.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Московской областной думы, чтобы быть признанным нуждающимся в социальном обслуживании и получить направление в пансионат, участнику СВО или его законному представителю необходимо будет подать заявление в электронной форме через портал госуслуг Московской области. Если же у участника СВО нет законного представителя, помощь в сборе всех необходимых документов окажут отделения срочного социального обслуживания комплексных центров социального обслуживания и реабилитации по его месту жительства.