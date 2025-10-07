Народный фронт поздравил Путина с днем рождения

В организации отметили роль президента в развитии России

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Руководство Народного фронта поздравило президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его лидерство, стратегическое видение и вклад в развитие страны.

Сегодня Путин отмечает день рождения, главе российского государства исполнилось 73 года. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов подчеркнул, что организация гордится возможностью работать в команде главы государства. "Мы гордимся тем, что имеем возможность работать как часть вашей команды ради построения сильной, независимой и процветающей России, поддерживать ваши решения и инициативы. Желаем вам здоровья, сил и энергии для достижения великих целей, счастья, благополучия и, конечно, так важной для всех нас Победы!" - отметил он в беседе с ТАСС.

Сопредседатель центрального штаба Народного фронта, генеральный директор компании "Камаз" Сергей Когогин отметил профессионализм и твердость позиции Путина. "Вы воплощаете в себе лучшие качества лидера: профессионализм, компетентность, стратегическое мышление. Благодаря вашему руководству Россия достигла существенных успехов в экономическом развитии, промышленность динамично развивается, а технологический суверенитет становится прочнее", - сказал он в беседе с ТАСС.

Сопредседатель центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы и ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева отметила масштаб и глубину посланий главы государства. "Выступления Владимира Владимировича всегда многомерны. Он берет во внимание прошлое, трезво оценивает настоящее и выстраивает движение в будущее. Такое видение - редкое качество для лидера любого государства", - подчеркнула она в беседе с ТАСС.

Сопредседатель центрального штаба Народного фронта, ректор РАНХиГС и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров поблагодарил Путина за внимание к подготовке управленческих кадров. "Мы и дальше будем делать все для реализации ваших инициатив, используя возможности Народного фронта и президентской академии. Желаю Вам здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо России", - отметил он в беседе с ТАСС.