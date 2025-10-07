На Сахалине утилизировали севшее на мель у Холмска китайское судно Xing Yuan

В рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" очистка акватории от затонувшего имущества продолжается и в других районах области

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 7 октября. /ТАСС/. Специалисты на Сахалине утилизировали китайское судно Xing Yuan, севшее на мель у города Холмска в Сахалинской области в 2021 году. Об этом сообщили в правительстве региона.

"Мы завершили большой проект, который стал прецедентным не только для Сахалинской области, но и страны в целом. Китайское судно село на мель у берегов Холмска почти четыре года назад, и собственник не принял никаких мер, чтобы оперативно убрать его из нашей акватории. Тогда мы запустили процедуру вывода сухогруза из-под таможенного контроля, это был первый подобный опыт в России. Далее мы нашли ресурсы и организовали работы по удалению судна, чтобы избежать экологической катастрофы. Пока шел заключительный этап утилизации, я поручил подать в суд исковое заявление с требованием взыскать с владельцев судна затраты, которые были выделены из областного бюджета на его подъем", - привели в сообщении слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Работы проводились поэтапно - сначала были удалены элементы надстройки, затем корпус выше ватерлинии. Самым сложным стало извлечение подводной части. Остов пришлось удалять по частям методом крупноблочной резки. Для этого потребовалась дополнительная техника и специализированное оборудование. В процессе утилизации на переработку было сдано более 1 тыс. тонн металлолома, а вырученные средства были направлены в областной бюджет.

В этом году в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" очистка акватории от затонувшего имущества продолжается и в других районах области. До 2030 года планируется удалить еще 24 объекта затонувшего имущества.

6 декабря 2021 года в результате шторма на мель выбросило китайское судно под флагом Сьерра-Леоне Xing Yuan 1993 года постройки, пришедшее в Холмск на Сахалин из Японии. Это произошло во время снятия сухогруза с якоря. У судна не работал главный двигатель, не было энергообеспечения. Груза на судне не было, 12 членов экипажа (граждане КНР) были эвакуированы, позже их разместили в гостинице во Владивостоке, где они находились более двух месяцев. Решение об утилизации брошенного судна было принято в июне 2023 года.