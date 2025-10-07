Археолог из Сибири с помощью зеркал уточнил маршруты средневековых торговых путей

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Места находок китайских зеркал VIII-XI веков в Сибири совпадают с точками на старинном Московском тракте. Это говорит о том, что тракт был проложен по тому же самому маршруту, по которому в средние века пролегали торговые магистрали с Востока на Запад, сообщил ТАСС археолог, профессор Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Андрей Бородовский.

"Московский тракт был проложен по тому же самому маршруту, по которому в средние века пролегали торговые магистрали с Востока на Запад. Найденные в Новосибирской области китайские зеркала относятся к периоду VIII-XI веков", - поделился результатами исследований Бородовский.

Средневековые жители территории Новосибирской области использовали китайские зеркала как часть шаманских костюмов или в иных обрядовых целях. "У сибирских народов существовало поверье: если разломать такое зеркало на несколько кусочков, их можно использовать как обереги. На некоторых предметах, например, на зеркале из села Федосово Коченевского района, нанесено несколько отверстий, которые можно трактовать как следы ритуальных действий", - сказал Бородовский, проанализировав находки в Обь-Иртышском междуречье в пределах Новосибирской области.

Зеркало с шестью резвящимися львами, относящееся к расцвету династии Тан (конец VII-VIII века), из татарского поселения у Теренинских юрт (Каргатский район Новосибирской области) было найдено в развале печи жилища. У сибирских народов известен обряд "прощания с жилищем" перед переездом на новое место, когда в отопительном сооружении - очаге, чувале - оставлялся какой-то ценный предмет. "Такая практика лишний раз подчеркивает активную интеграцию китайских зеркал и их реплик в ритуальную сферу сибирских народов", - отметил археолог.

Китайцы продавали "северным варварам" невысококачественные оригиналы своих зеркал, а их реплики, считая, что они послужат дополнительной защитой от возможных вторжений на свои территории. Зеркала, попавшие из Китая на территорию Сибири, содержат иероглифические надписи или сюжеты китайских литературных произведений. На зеркале, найденном у села Шагир Барабинского района, изображены четыре стилизованные горы, Бородовский считает, что оно изготовлено на территории Западной Сибири, местные жители которой переосмыслили китайский "горный узор", служащий обозначением сторон света.

Отмечена ученым и еще одна закономерность: если китайские зеркала и их местные подражания на территории всей Западной Сибири, как правило, распространены с востока на запад, то средневековые зеркала иранского происхождения локализуются с юга на север. "Возможно, такая локализация отражает пересечение векторов двух торговых путей - восточного и южного, функционировавших в домонгольский период средневековья", - предположил профессор.