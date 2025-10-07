Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышках вируса Коксаки в России

В ведомстве назвали стабильной ситуацию с энтеровирусными инфекциями

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Информация о якобы массовых вспышках вируса Коксаки в России не соответствует действительности, ситуация с энтеровирусными инфекциями стабильна. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее газета "Известия" сообщила о том, что вирус Коксаки выявили в разных регионах - от Архангельска до Красноярского края, Уфы и Владимира.

"Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории Российской Федерации не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация с энтеровирусными инфекциями в России стабильная. Для проверки и выяснения информации ведомство направило официальный запрос", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в целях предупреждения заноса инфекции среди детей в образовательных учреждениях действуют утренние фильтры, усилен дезинфекционный режим и проводится профилактическая работа. Во избежание заражения необходимо тщательно мыть руки, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи. "В случае ухудшения самочувствия или появления симптомов (повышение температуры, кашель, насморк, боль в горле, сыпь, головная боль, жидкий стул), в том числе после возвращения из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью", - предостерегли в Роспотребнадзоре.