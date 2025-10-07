Вывезенную из Таиланда в Мьянму обманным путем россиянку освободили

БАНГКОК, 7 октября. /ТАСС/. Вывезенная обманным путем из Таиланда в Мьянму гражданка РФ освобождена и передана российским дипломатам. Об этом сообщило посольство РФ в Бангкоке.

"Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд информирует о факте успешного освобождения гражданки России, ранее незаконно удерживаемой на территории Мьянмы. <...> 7 октября 2025 года при поддержке представителей правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, сотрудников посольства России в Бангкоке и представителя МВД России в Королевстве Таиланд была организована передача на таиландскую сторону освобожденной гражданки Российской Федерации с дальнейшим сопровождением в Бангкок с целью вылета на родину", - информировали в посольстве.

"По имеющейся информации, в ряде стран региона действует транснациональная преступная сеть, которая осуществляет вербовку иностранных граждан, в том числе граждан России, под предлогом трудоустройства в Таиланде. Некоторых россиян после прохождения "онлайн-собеседования" приглашали в Бангкок, откуда организовывали их незаконное перемещение Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля. В такую активность была в том числе вовлечена гражданка Российской Федерации Д. Т. Очирнимаева, которая прибыла в Таиланд по приглашению "работодателя", после чего была насильственно перемещена в Мьянму и задействована в противоправной деятельности в нелегальном кол-центре", - информировали в посольстве РФ в Таиланде, отметив, что "в результате скоординированных действий таиландских и мьянманских полицейских" россиянка после освобождения сначала была помещена в миграционный центр города Мьявади (Мьянма), а после передана российским дипломатам на территорию Таиланда.

"Завтра, 8 октября, сотрудники посольства России в Таиланде отвезут ее в бангкокский аэропорт Суваннапхум, откуда она беспрепятственно вылетит на Родину в город Иркутск", - сказал заведующий консульским отделом российского диппредставительства Илья Ильин.

Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин сообщил 26 сентября ТАСС, что неизвестные вывезли россиянку обманным путем в Мьянму с территории Таиланда, предположительно, для принудительной работы в мошеннических кол-центрах. Первоначально ей обещали работу моделью в Таиланде - соответствующее предложение она получила в одном из неизвестных телеграм-каналов. Россиянку привезли в город Мьявади, который находится у границы с Таиландом, где она перестала выходить на связь.

Согласно подсчетам ТАСС, из мошеннических кол-центров в Мьянме в течение 2025 года были освобождены в общей сложности пятеро россиян. Двое были отправлены в Россию в рамках процедуры репатриации при содействии таиландских властей и российского посольства в Бангкоке. Двое других смогли самостоятельно покинуть Мьянму, после чего были задержаны таиландскими военными в связи с незаконным пересечением границы и впоследствии депортированы.

Борьба с мошенниками в Мьянме

В начале 2025 года Таиланд, Китай и Мьянма договорились объединить усилия в борьбе с расположенными вдоль таиландско-мьянманской границы мошенническими центрами, организованными китайскими преступными группировками, в которых вынуждены работать от 100 до 120 тыс. жертв торговцев людьми. Под ударом оказались целые преступные анклавы в городах Мьявади и Шве-Кокко в мьянманском штате Карен, расположенные на берегу реки Мэй, которая служит естественной границей, разделяющей Мьянму и Таиланд. В феврале Таиланд прекратил электроснабжение пяти пограничных районов Мьянмы, а также отключил интернет и остановил поставки топлива. Таиландский МИД в мае сообщил, что в Мьянме удалось освободить и вывезти в Таиланд более 9,2 тыс. жертв мошенников, из которых 5,4 тыс. были гражданами Китая.

Власти королевства заявили, что проблема телефонного и интернет-мошенничества нанесла серьезный урон стране - более 500 тыс. таиландцев стали жертвами преступников в период с 2022 по 2024 год. Ущерб оценивается в более чем 60 млрд батов ($1,86 млрд).