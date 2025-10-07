В Челябинской области запустили карту точек доступа к бесплатному Wi-Fi

Для подключения к публичной сети пользователю обязательно нужно авторизоваться

ЧЕЛЯБИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Минцифры Челябинской области выложило в публичный доступ первую региональную карту точек бесплатного беспроводного доступа к сети Интернет. На ней можно увидеть адреса почти четырех сотен точек Wi-Fi, сообщил ТАСС министр информационных технологий, связи и цифрового развития региона Игорь Фетисов.

"Теперь каждый желающий может найти ближайшую точку Wi-Fi как в Челябинске, так и в других городах региона. Сервис позволяет увидеть адреса свыше 380 точек Wi-Fi на территории области, также информацию об операторе, оказывающем услугу беспроводного интернета. Запуск интерактивной карты - это еще один шаг к созданию комфортной цифровой среды", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что карта доступна на Геопортале Челябинской области. Для ее отображения требуется выбрать слой "Точки публичного Wi-Fi", поставить на левой панели экрана галочки напротив одного или нескольких операторов связи. Для подключения к публичной сети пользователю обязательно нужно авторизоваться по номеру телефона, через портал "Госуслуги" или иным способом, позволяющим подтвердить личность.