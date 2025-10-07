В Запорожской области центр помощи участникам СВО принял более 80 обращений

Треть вопросов уже удалось решить

БЕРДЯНСК /Запорожская область/, 7 октября. /ТАСС/. Центр помощи участникам спецоперации и их семьям в Мелитополе за первые два месяца работы принял более 80 обращений, треть вопросов уже решена. Об этом сообщил ТАСС директор центра Михаил Болотов в ходе образовательной программы в Бердянске для победителей кадрового проекта "Запорожские герои".

"Центр работает с 1 августа, и несмотря на то, что он только формируется, еще не полностью заполнен штат, тем не менее, мы уже работаем. И за этот промежуток времени мы приняли от членов семей и участников [СВО] более 80 обращений. По многим обращениям мы уже положительные результаты предоставили, то есть помощь, поддержку непосредственно оказываем. Из 80 обращений где-то процентов 30, наверное, уже вопросы закрыты, решены положительно. Остальные в работе", - сказал Болотов.

Он подчеркнул, что основная задача - мотивировать как можно большее число ветеранов и участников СВО после службы остаться в Запорожской области, чтобы они перевозили семьи и пускали корни. Поэтому большая часть вопросов касается трудоустройства, возможности получения земельных участков и недвижимости. Болотов пояснил, что для решения этих проблем центр взаимодействует с Заксобранием, органами исполнительной власти региона, а также общественными организациями.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что руководителем первого регионального центра помощи участникам СВО назначен один из победителей кадрового конкурса "Запорожские герои" Болотов. В прошлом кадровый офицер, подполковник, в зоне СВО он проходил службу в добровольческом подразделении "Барс-Сармат" в составе Вооруженных сил РФ.

Победителями кадрового конкурса для участников СВО "Запорожские герои" стали 30 человек из 203 претендентов. Сейчас в Центре созидания "Маяк" в Бердянске идет образовательная программа для финалистов. Ее разработала Высшая школа государственного управления Президентской академии (РАНХиГС) совместно с администрацией региона. Обучение включает 502 академических часа до августа 2026 года. Первый образовательный модуль по госуправлению проходят 18 человек. Запланированы также стажировки. Кроме того, у каждого слушателя будут наставники из числа руководителей органов власти Запорожской области.