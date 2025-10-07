В Югре число закрытых на карантин классов выросло почти в восемь раз за неделю

В регионе за это время зарегистрировали 102 случая ОРВИ на 10 тыс. населения

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 октября. /ТАСС/. Количество классов, переведенных на дистанционное обучение в Ханты-Мансийском автономном округе из-за ОРВИ, составило почти 240. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Югре.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, в связи с заболеваемостью ОРВИ неделей ранее в Югре были переведены на дистанционные формы обучения 30 классов 15 школ, 10 групп двух колледжей, а также разобщены 17 групп 12 детских садов. Полностью закрылись 18 школ в Березовском, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, один детский сад в Березовском районе.

"В связи с заболеваемостью ОРВИ на 40 неделе переведены на дистанционные формы обучения 239 классов 15 школ, одна группа в одном колледже, а также 19 групп 15 детских садов. Полностью закрылись одна школа в Нягани и один детский сад в Нефтеюганском районе", - сказано в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, в регионе за неделю с 29 сентября по 5 октября зарегистрировано 102 случая ОРВИ на 10 тыс. населения, что ниже уровня предыдущей недели на 13,8%. Отмечается, что почти 400 тыс. югорчан уже привились от гриппа, в том числе более 175,5 тыс. детей и 2,3 тыс. беременных.