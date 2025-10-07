Россияне получили в 100 млн консультаций в контакт-центре по соцвопросам

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Социальный фонда России является оператором контакт-центра по социальным вопросам, за четыре года специалисты сервиса провели 100 млн консультаций. В ближайшее время при консультировании планируется использовать технологию синтеза речи с помощью нейронных сетей, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Сервис, оператором которого выступает Социальный фонд, начал работать более четырех лет назад и сегодня позволяет предоставлять необходимую информацию до 100 тыс. человек ежедневно. За все время операторы контакт-центра обеспечили 100 млн консультаций. Юбилейный звонок поступил в конце прошлой недели из Тюменской области по вопросам оформления единого пособия на ребенка", - говорится в сообщении.

Контакт-центр - это единая информационная система ведомств социального блока, в которую наряду с Соцфондом входят Минтруд, Роструд, федеральные учреждения медико-социальной экспертизы, а также региональные органы власти, отвечающие за меры социальной защиты населения.

"Около двух тысяч операторов каждый день помогают нашим клиентам по всей стране быстро и в удобной форме решать необходимые вопросы по звонку. В ближайшее время мы планируем расширить использование искусственного интеллекта при консультировании. В частности, применять технологию синтеза речи с помощью нейронных сетей. Это позволит точнее анализировать входящие обращения и более адресно направлять клиентов к нужному специалисту. Также появятся новые возможности получения сведений через онлайн-чат с оператором", - цитируют в сообщении председателя Социального фонда Сергея Чиркова.

По бесплатному номеру 8-800-100-0-001 и онлайн в контакт-центре можно получить ответы на вопросы о выплатах и государственных услугах. На поступающие обращения отвечает виртуальный ассистент, он решает до 20% запросов без привлечения специалистов и помогает выяснить информацию по самым популярным темам.