В базу "Миротворца" внесли бывшего заммэра Москвы Леонида Печатникова

Леонид Печатников © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития (2012-2018), заслуженный врач России Леонид Печатников внесен в базу скандального украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Создатели сайта заявляют, что, находясь в должности заммэра Москвы, Печатников курировал проект детского туроператора Мосгортур по организации поездок детей в Крым. За это Печатникова обвинили "в покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины" и "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины".

Кроме Печатникова, в списках экстремистского сайта также за организацию поездок детей для отдыха в Крыму оказались бывший заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов, экс-гендиректор Мосгортура Василий Овчинников и экс-заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Людмила Цой.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.